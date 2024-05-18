Курс тенге: почему рубль и евро растут вслед за долларом

На прошлой неделе практически все основные валюты, в том числе евро и рубль, выросли по отношению к тенге на фоне удорожания доллара. Как это связано, Zakon.kz рассказали эксперты.

Тенге по итогам прошлой недели подорожал до 443,57 тенге. Параллельно поднялся курс евро до 481,75 и рубль до 4,88 тенге.

Фото: Национальный банк РК

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко пояснила, что при обмене тенге на другие инвалюты используется кросс-курсовая конвертация через доллар США.

"Соответственно, при отсутствии значимых факторов, способных влиять на стоимость той или иной инвалюты, подобный обмен повторяет траекторию пары USDKZT". Зарина Скрипченко

Замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали добавил, что валютные пары рассчитываются на основании кросс-курса от официального курса национальной валюты к доллару США и "увязаны" на динамику этой курсовой пары.

"Динамика других валют к тенге может отображать волатильность на основании собственного курса к доллару, но в долгосрочной перспективе такой дифференциал размывается, реализуясь в официальном курсе тенге. Поэтому в целом можно говорить об общей динамике курса тенге к совокупности представленных на рынке валют". Жаннур Ашигали

Фото: Национальный банк РК

Дополнительные причины роста инвалют назвала аналитик Анна Бодрова. Эксперт считает, что тенге слабеет в паре с евровалютой в силу ее бурного укрепления на мировом валютном рынке. Что касается рубля, то здесь снижение идет за счет удорожания рубля на Московской бирже.

Ранее Zakon.kz сообщал, продолжит ли доллар расти на следующей неделе.