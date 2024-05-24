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Доллар слегка подорожал на торгах 24 мая

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 15:41 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 443,16 тенге, поднявшись еще на 0,20 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также слегка подрос и составил 61,01 тенге (+0,03).

Нацбанк установил курс евро в 480,38 тенге, рубля – 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 442,5-444,1 тенге, евро – по 479-483 тенге, российские рубли – по 4,85-4,93 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 24 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,21%, до 81,19 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подешевели на 0,25%, до 76,68 долларов за баррель.


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