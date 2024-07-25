Какую информацию предоставят в кредитные бюро банки и коллекторские агентства

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило постановление "Об определении иных сведений, предоставляемых поставщиками информации в кредитные бюро", сообщает Zakon.kz.

Так, банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, предоставляют в кредитные бюро сведения о:



дате обращения заемщика с заявлением о внесении изменений в условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, заключенных (ого) с физическим лицом, не состоящим на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя;

результатах рассмотрения кредиторами заявления заемщика с указанием одного из следующих решений:

- о согласии с предложенными изменениями в условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;

- о встречном предложении по изменению условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;

- об отказе в изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа;

дате ответа кредитора о результатах рассмотрения заявления заемщика;

дате заключения и номере дополнительного соглашения о внесении изменений в условия к договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, либо нового договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;

дате платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

сумме платежа, произведенного по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

вступивших в законную силу судебного акта, исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, заключенного для урегулирования задолженности по договору банковского займа либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности по договору банковского займа;

уступке права (требования) по неисполненным обязательствам по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием полного наименования лица, которому уступлено право (требование), бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования);

иные сведения по соглашению сторон.

Коллекторские агентства предоставляют в кредитные бюро сведения о:

дате обращения заемщика с заявлением об изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

результатах рассмотрения коллекторским агентством заявления заемщика, с указанием одного из следующих решений:

- согласии с предложенными изменениями условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

- встречных предложениях по изменению условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита;

- отказе в изменении условий исполнения обязательства по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа;

дате ответа коллекторского агентства о результатах рассмотрения заявления заемщика;

дате платежа по основному долгу или вознаграждению;

сумме платежа по основному долгу или вознаграждению;

дате и номере соглашения о внесении изменений в условия договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, либо соглашения об условиях исполнения решения суда или исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору банковского займа или договора о предоставлении микрокредита;

вступивших в законную силу судебного акта, исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору банковского займа или договора о предоставлении микрокредита, мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, заключенного для урегулирования задолженности по договору банковского займа либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности по договору банковского займа;

лице, уступившем право (требование) по договору банковского займа (или договору о предоставлении микрокредита согласно договору об уступке права (требования), с указанием даты и номера заключения договора банковского займа и (или) договора о предоставлении микрокредита, даты уступки права (требования), полного наименования, бизнес-идентификационного номера, суммы уступленного права (требования), фактической стоимости уступленного права (требования);

иные сведения по соглашению сторон.

Сервисные компании и иные лица предоставляют в кредитные бюро сведения о:

дате платежа, произведенного по договору банковского займа, договорам займа (кредита) или договору о предоставлении микрокредита (перегов с ГКБ);

сумме платежа, произведенного по договору банковского займа, договорам займа (кредита) или договору о предоставлении микрокредита;

иные сведения по соглашению сторон.

Планируется, что постановление будет введено в действие 20 августа 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичногообсуждения до 7 августа.