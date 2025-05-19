В Минфине ответили на заявление депутатов о росте госдолга Казахстана

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 19 мая 2025 года в Мажилисе во время обсуждения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2024 год озвучил, что госдолг Казахстана не превышает установленный верхний предел, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, дефицит бюджета в отчетном году составил 3,6 трлн тенге, или 2,7% к ВВП.

"Дефицит бюджета был профинансирован за счет внутренних источников. По состоянию на 1 января 2025 года госдолг составил 31,8 трлн тенге, или 23,8% к ВВП. Из них правительственный долг составил 22,4% к ВВП, или 31,1 трлн тенге. Верхний предел госдолга установлен на уровне не выше 50% к ВВП для стран – членов ЕАЭС. Вы это знаете. И как вы знаете, в настоящее время долговые индикаторы, установленные Концепцией управления государственными финансами, находятся в зоне допустимого значения", – озвучил Даурен Темирбеков.

Как отметил вице-министр, прогнозы на 2025-2029 годы показывают, что госдолг не превысит лимит и будет находиться в пределах 25% к ВВП, а правительственный долг – на уровне 22% к ВВП.

На рост госдолга Казахстана указала вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева. По ее словам, уже стало традицией, что депутатский корпус ежегодно поднимает практически одни и те же проблемы, которые допускает правительство при исполнении бюджета.