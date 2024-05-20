Как казахстанцам, потерявшим работу, не остаться совсем без денег

Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) 20 мая опубликовало рекомендации тем, кто потерял работу, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что уволенные работники могут получать социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в размере до 45% от потерянного дохода.

Для получения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически", – сообщили в Минтруда.

Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

По состоянию на 1 мая 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 143,3 тыс. человек, при этом 89 тыс. гражданам выплата была назначена в текущем году. Общая сумма выплат составила 25 млрд тенге.

Ранее в Минтруда рассказали о назначении казахстанцам социальных выплат из Государственного фонда социального страхования через Цифровую карту семьи.