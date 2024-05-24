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Кредиты с согласия супругов: сколько потребзаймов превышают порог в 1000 МРП

кредиты, супруги, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 18:18 Фото: Freepik
Как изменилась статистика кредитования физлиц по итогам апреля и сколько потребзаймов превышают порог в 1000 МРП, в материале Zakon.kz.

В Казахстане обсуждается новое ограничение, которое предполагает получение согласия второго супруга при оформлении потребительского кредита без залога. Так, предлагается ввести порог в 1000 МРП (около 3,7 млн), чтобы решение по крупным займам принималось более осознанно.

В Первом кредитном бюро (ПКБ) подсчитали, что кредитов, превышающих указанную сумму, не так много – в апреле число потребительских беззалоговых займов свыше этого порога составило 31,8 тыс. единиц, что составляет лишь 1% от общего числа выдач.

Между тем потребкредиты без залога остаются самым популярным продуктом. В апреле их сумма составила 829,2 млрд тенге, число контрактов – 3 млн единиц. При этом у половины заемщиков размер выдач по этому продукту за месяц не превышает всего 126 тыс. тенге.

кредиты, выдачи, физлица, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 18:18

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Также внимание привлекает статистика по автокредитованию. Согласно данным ПКБ, сумма выдач в этом сегменте в апреле снизилась сразу на 20% по сравнению с мартом, а число кредитов – на 18%.

"В абсолютных цифрах речь про 13,4 тыс. контрактов и 111,8 млрд тг. И то, и другое – минимумы более чем за год", – уточняют в Бюро.

Довольно существенное снижение произошло по микрозаймам. Объемы выдач сократились за месяц на 25% до 54,3 млрд тенге, а количество контрактов – на 30% до 805 тыс. единиц. Аналитики связывают это, в том числе, с отзывом лицензий у некоторых игроков данного сектора кредитования.

кредиты, физлица, статистика, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 18:18

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

Более позитивные данные по выдаче бизнес-кредитов физическим лицам. В этой категории число займов выросло на 31% до 36,5 тыс. единиц, а сумма – на 28% до 29,2 млрд тенге.

"Но в целом портфель таких займов остается довольно скромным и занимает 1,5% совокупного розничного портфеля". ПКБ

Ипотека, по данным Бюро, прирастает в пределах десятка процентов как по суммам, так и по числу контрактов. За апрель было выдано 9,56 тыс. займов на 144,8 млрд тенге, а число заемщиков составило 9,45 тыс. человек. Общий портфель ипотеки к 1 мая вырос до 5,98 трлн тенге. В Бюро указали, что эта сумма распределена на 561 тыс. заемщиков, число кредитов достигает 591 тыс. единиц.

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