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Казахстанцам все реже одобряют кредиты: насколько уменьшились выдачи в мае

кредитование, физлица, результаты, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 14:38 Фото: Freepik
Как изменилась динамика кредитования физлиц и какие кредиты казахстанцы стали оформлять и получать меньше, в материале Zakon.kz.

В потребительском беззалоговом кредитовании сумма выдач за май 2024 года выросла на 4%, а число выданных кредитов уменьшилось на 4%, такими данными поделились в Первом кредитном бюро (ПКБ).

"Абсолютные значения составляют 855,5 млрд тенге и 2,9 млн единиц. Стоит отметить, что средняя сумма подобного займа в сравнении с другими продуктами остается небольшой – 290,9 тыс. тенге", – говорится в обзоре ПКБ.

Заметно снизилась ипотека, сумма выдач упала на 14%, а число – на 16% по сравнению с прошлым месяцем.

кредиты, портфель, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 14:38

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

В бюро отмечают, что оба показателя сократились до минимума с марта 2023 года – 129,4 млрд тенге и 8,5 тыс. единиц. В целом, на 1 июня действующие ипотечные кредиты имели 558 тыс. казахстанцев, общая сумма задолженности составляла 6 трлн тенге.

"Автокредитование второй месяц подряд идет на спад. К апрелю сумма выдач сократилась на 7%, число – на 10%. В абсолютных цифрах это 111,8 млрд тенге и 14,5 тыс. единиц, что соответствует минимумам с марта и февраля 2023 года". ПКБ
кредиты, выдачи, физлица, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 14:38

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Не лучше ситуация и с займами до зарплаты, или онлайн-микрозаймами.

"Майские результаты – худшие за почти полтора года. Правда, снижение относительно апреля само по себе не выглядит сильным. Его темпы не превысили 4% как в случае с суммой выдач – 49,8 млрд тенге, так и их числом – 739,5 тыс. единиц". ПКБ

Более оптимистичные результаты сложились по кредитным картам. С одной стороны, в мае сумма выдач достигла максимума за 20 месяцев – 21,5 млрд тенге. С другой – число выдач приняло одно из самых низких значений с начала 2020 года – 103,6 тыс. единиц.

"Впрочем, важно понимать, что кредитные карты не диктуют погоду на рынке. В общей сумме всех розничных займов, выданных за прошлый месяц, они занимают менее 2%", – пояснили аналитики бюро.

Более активный рост в годовом выражении произошел в сегменте кредитования юрлиц и ИП. Однако это коснулось в основном суммы выдач. Она выросла сразу на 25%, до 1,66 трлн тенге по сравнению с прошлым годом. Тем временем количество заключенных контрактов за год упало на 15%, до 49,7 тыс. единиц.

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