Станут ли кредиты дешевле для казахстанцев после снижения базовой ставки

Как может снижение базовой ставки повлиять на стоимость кредитования в Казахстане и при каких условиях кредиты для казахстанцев могут стать дешевле, в материале Zakon.kz.

Национальный банк РК принял решение о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов до 14,5%. Таким образом, с начала года ключевая ставка понизилась на 0,75%.

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Отметим, что на основе базовой ставки банки второго уровня принимают и решения о ставках вознаграждения по кредитам и депозитам. Но это не значит, что кредиты в финорганизациях сразу же станут дешевле или дороже, в зависимости от решения регулятора. Коммерческие банки при установлении ставок на кредитные продукты и вклады опираются на многие другие факторы.

Например, несмотря на то, что первый раз в этом году ставка снизилась еще в феврале, средневзвешенная ставка по кредитам физлиц и ИП в апреле составила 20,8%, или стала на 0,8% больше, чем в марте, такими данными поделились в Первом Кредитном Бюро.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что на данный момент банки не могут сильно снижать ставки по кредитам для физлиц, и в частности, по потребительским займам. Так как не исключено, что условия по потребкредитам могут пересматриваться и ужесточаться на законодательном уровне, и банки пока занимают некую выжидательную позицию.

"Навряд ли потребкредитование будет драйвером банковского роста, а если банки снизят ставки, то им придется ужесточать требования к заемщикам, чтобы не столкнуться с ростом неплатежей по кредитам физлиц". Расул Рысмамбетов

Потребкредитование является высокорискованным и в то же время высокодоходным направлением, в свою очередь отметил аналитик Арман Бейсембаев.

"Зачем снижать ставки по кредитам с высоким риском, если спрос на них остается на высоком уровне, ведь население активно кредитуется и не собирается отказываться от этой привычки. Можно, конечно, сделать законодательное принудительное ограничение предельных ставок по таким кредитам. Но тогда уже банки сами, скорее всего, будут ужесточать требования к заемщикам, что приведет к снижению доли одобренных кредитов". Арман Бейсембаев

Эксперт добавил, что номинальные ставки по кредитам могут уменьшаться по мере снижения базовой ставки. Но эффективная ставка будет оставаться довольно высокой. Он напомнил, что сегодня эффективная ставка вознаграждения ограничена 56% годовых.

"Любой банк будет стараться удерживать эффективную ставку вблизи этой отметки. Даже если номинальные ставки упадут прямо сейчас хоть до 10%", – прокомментировал аналитик.

При каких условиях банки могут снизить ставки по кредитам?

Для того, чтобы банки ощутимо начали снижать ставки, необходимо, чтобы сложились определенные условия, говорит финансовый эксперт Талгат Игликов.

Ключевой момент – это снижение уровня инфляции. При стабильной и невысокой инфляции будут снижаться риски для банков, и, соответственно, появятся более благоприятные условия для уменьшения кредитных ставок.

Кроме этого, необходимо усиление конкуренции на банковском рынке. Это также будет стимулировать банки к снижению ставок, чтобы привлечь больше клиентов, считает эксперт. Ну и важнейший фактор – улучшение кредитоспособности населения.

"Повышение доходов и улучшение финансового положения населения также могут способствовать снижению ставок, так как снижается риск невозвратов по кредитам". Талгат Игликов

Помимо названных причин, существенную роль играет и общая финансовая стабильность и отсутствие значительных внешних шоков.

Эксперт заключил, что условия для снижения ставок по кредитам для физических лиц будут зависеть от комплекса внутренних и внешних экономических факторов, а также от политики и стратегий самих банков. Следовательно, рассчитывать на более выгодные процентные ставки по потребительским кредитам казахстанцам пока точно не стоит.