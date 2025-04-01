Ставки по кредитам и депозитам в Казахстане могут измениться – обзор

По каким причинам могут ухудшиться условия кредитования бизнеса, и что повлияет на изменение ставок по кредитам и депозитам - в материале Zakon.kz.

После мартовского ужесточения монетарных условий реальная ставка в экономике составляет 7,1%, приблизившись к историческому рекорду сентября 2015 года в 7,6%, сообщается в обзоре аналитического центра АФК.

"Высокий уровень реальной ставки в экономике (7,1%) – болезненная, но необходимая мера для сдерживания инфляции и укрепления доверия к нацвалюте. Без этого экономика может столкнуться с риском сильного перегрева, дальнейшего роста цен и еще более жестких корректировок ДКП в будущем". АФК

Предполагается, что высокие ставки должны способствовать сдерживанию дальнейшего роста цен и инфляционных ожиданий, возврата ИПЦ ближе к таргету в 5% к 2027 году и предотвращению чрезмерного дисбаланса спроса и предложения на товары и услуги, более резкого повышения ставки в будущем и создания условий для устойчивого развития экономики, поясняют в АФК.

Фото: АФК

"Нацбанк подал сигнал о том, что "оценит достаточность жесткости совокупных денежно–кредитных условий для замедления инфляционных процессов". Напомним, на короткий период с февраля по май 2016 года значение базовой ставки составляло 17%. В базовом сценарии мы ожидаем сохранения ставки на текущем уровне в 16,5% до конца мая. Ее изменения будут во многом зависеть от обновленных прогнозов НБРК, которые будут представлены на заседании 26 мая". АФК

Аналитики также отмечают, что эффект жесткой монетарной политики проявляется неравномерно и не сразу, поэтому влияние последних решений по ДКП на экономические субъекты и в итоге на инфляцию может проявиться в большей степени ближе к началу второго полугодия. Пока прослеживается позитивное влияние на валютный и денежный рынки, инструменты изъятия ликвидности Нацбанка РК. В АФК не исключают, что вслед за повышением стоимости денег в краткосрочном сегменте могут измениться и ставки по отдельным банковским продуктам.

Ставки для бизнеса

По данным Ассоциации, спрэд между средневзвешенной ставкой кредитования юрлиц и ставками по корпоративным депозитам снизился до 3,9% с показателя в 4,3% по итогам 2024 года из–за более ускоренного роста ставок по депозитам бизнесу.

Ожидается, что на фоне повышения базовой ставки ценовые условия кредитования бизнеса в текущем году могут ухудшиться, особенно у крупного бизнеса и привести к смещению сроков реализации крупных инвестпроектов. В то же время, у малого и среднего бизнеса явной трансмиссии не наблюдается. Это может быть связано с доступными льготными субсидиями и гарантиями, которые значительно снижают конечную стоимость их кредитов.

"Розничное кредитование сохраняется более маржинальным. Спрэд между средневзвешенными ставками по кредитам и депозитам по итогам 2024 года составил 6,4% (6,3% годом ранее). Более высокое влияние на ставки сохраняют маркетинговые акции по проведению беспроцентных рассрочек (средневзвешенные ставки падают в эти месяцы), а также льготная ипотека". АФК

Кроме того, сильное влияние на ставки по кредитам и депозитам, а также возможности кредитовать субъекты экономики может оказать планируемое Нацбанком повышение минимальных резервных требований. В АФК подчеркнули, что такой "архаичный метод управления ликвидностью, опирающийся на административные механизмы", снизит возможности для инвестирования в прибыльные активы и, как следствие, приведет к удорожанию фондирования БВУ.

"Такой перевод ликвидности из рыночных инструментов на беспроцентные корсчета в Нацбанка можно рассматривать как своеобразный скрытый налог, поскольку с его помощью государство изымает ресурсы из частного сектора без компенсации. Соответственно, спрэд ставок по кредитам и депозитам может возрасти из–за необходимости компенсировать удорожание обязательств". АФК

Аналитики полагают, что сохранение рыночного подхода в управлении ликвидности в системе более целесообразно, поскольку позволяет обойтись без негативного влияния на способность БВУ кредитовать субъекты экономики.

Ранее, в Нацбанке сообщили, какой объем валюты планируется продать из Национального фонда в апреле.