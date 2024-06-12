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Законодательство РК

Казахстанец не смог объяснить происхождение своих богатств и лишится 11 млн долларов

Казахстанец не смог объяснить происхождение богатств и лишится 11 млн долларов, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:25 Фото: pixabay
Есть первый прецедент, когда имуществу казахстанца присвоен статус "необъяснимое богатство", и оно будет обращено в доход государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал председатель Комитета по возврату активов Генпрокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков в рамках документального фильма Телерадиокомплекса президента РК "Возврату подлежит".

По словам Суиндикова, в рамках работы прошлых лет, совместными усилиями правоохранительных, специальных государственных, уполномоченных органов, было возвращено активов на сумму около 1,5 трлн тенге.

"Это без применения норм закона нового. Уже исполняя закон специальный, мы на сегодня имеем одобренные меры, это и соглашения и иски и процессуальные соглашения в рамках уголовных дел. Мы на сегодня имеем одобренные меры на 325 млрд тенге. Это только в этом году и только с применением норм нового закона", – сказал спикер.

Он отметил, что большая часть сумм – это добровольный возврат.

"Есть и часть принудительных мер. Но большая часть – это добровольный возврат. И мы, исходя из имеющейся тенденции, предполагаем, что она будет сохраняться. Потому что субъекты больше к нам обращаются с предложениями добровольно обсудить условия возврата, нежели подвергаться каким-то крайним мерам в контексте закона", – сообщил Нурдаулет Суиндиков.

Он продолжил, что в мире есть несколько моделей возврата активов. Последними, одними из новых, являются так называемые иски о необъяснимом богатстве.

"Когда у государства есть претензии, разумные сомнения в том, что то или иное лицо владеет законно каким-то имуществом. А субъект должен доказать, что он его законно приобрел. Если он этого не доказывает, этому имуществу присваивается решением суда статус необъяснимого богатства, и оно обращается в доход государства", – сообщил председатель Комитета по возврату активов.

По его словам, такого рода первый иск с уже вступившим в силу решением суда в Казахстане есть. По нему в ближайшее время в доход государства будут обращены около 11 млн долларов.

В июле 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". В его рамках была создана специальная Комиссия, в состав которой вошли члены Правительства, руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента и общественные деятели. 

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