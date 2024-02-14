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Законодательство РК

Могут ли отказать в трудоустройстве из-за отсутствия военного билета

Могут ли отказать в приемме на работу из-за отсутствия военного билета Фото: Zakon.kz
Является ли отсутствие военного билета основанием для отказа в трудоустройстве или для увольнения с работы? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Документы, необходимые для заключения трудового договора, предусмотрены статьей 32 Трудового кодекса.

В частности, это:

  • удостоверение личности гражданина РК или паспорт гражданина РК (свидетельство о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста). Кандасы представляют удостоверение кандаса, выданное местными исполнительными органами;
  • вид на жительство иностранца в РК или удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК либо удостоверение беженца;
  • документ об образовании, документ о признании профессиональной квалификации (при наличии), документ о наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;
  • документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
  • документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование.

В Минтруда отметили, что работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные указанной статьей и перечисленные выше, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами РК.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 15 закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" воинский учет организуют и обеспечивают местные исполнительные органы.

"Таким образом, считаем, что отсутствие военного билета не является основанием для незаключения трудового договора", – резюмировали в Министерстве труда и социальной защиты населения.  

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