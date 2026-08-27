В Министерстве труда и социальной защиты ответили на вопрос казахстанки, нужно ли закрывать ИП, чтобы получить декретные, можно ли продолжать получать доход и как рассчитывается размер выплат, сообщает Zakon.kz.

Закрывать ИП для получения социальной выплаты по беременности и родам не требуется. Право на такую выплату возникает с даты начала отпуска по беременности и родам, указанной в больничном листе.

При этом правила различаются для двух видов выплат. Выплата по беременности и родам назначается из Государственного фонда социального страхования единовременно за весь период, указанный в больничном листе.

В Минтруда отметили, что для получения выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет ситуация другая. Основным условием является потеря дохода и фактическое осуществление ухода за ребенком. Поэтому ИП на период получения этой выплаты должно приостановить предпринимательскую деятельность.

Можно ли продолжать работать и получать выплату

Продолжать предпринимательскую деятельность и одновременно получать выплату по уходу за ребенком нельзя.

В случае осуществления трудовой или предпринимательской деятельности у получателя СВур будет отсутствовать факт потери дохода.

Таким образом, предприниматель должен выбрать: получать доход от бизнеса либо социальную выплату по уходу за ребенком.

Если во время получения выплаты предприниматель возобновляет деятельность или меняет обстоятельства, которые могут повлиять на размер выплаты, об этом необходимо сообщить в отделение Государственной корпорации "Правительство для граждан" в течение 10 рабочих дней.

Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего заявления.

Что будет, если продолжить работать

Получатель социальной выплаты обязан предоставлять полные и достоверные сведения. Если ему были перечислены лишние суммы, их необходимо вернуть добровольно. Если человек отказывается, возврат может быть произведен в судебном порядке на основании вступившего в силу решения суда.

Фонд соцстрахования также может проверять документы и сведения, которые используются для назначения выплат. Проверка возможна, в частности, при несвоевременном или неполном поступлении социальных отчислений, несоответствии социальных отчислений заявленному доходу, расхождениях в государственных информационных системах и других обстоятельствах.

Если проводится проверка, электронный макет дела на назначение выплаты рассматривается в течение 30 рабочих дней. Доход, с которого уплачивались социальные отчисления, в том числе может подтверждаться сведениями об обязательных пенсионных взносах и налоговой отчетностью.

Что делать ИП, если он одновременно работает по найму

Женщина может одновременно работать по трудовому договору и иметь зарегистрированное ИП. В таком случае при расчете выплаты учитываются доходы, с которых производились социальные отчисления как работодателем, так и ИП.

Для выплаты по беременности и родам среднемесячный доход определяется за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу возникновения права на выплату. Сумма доходов, с которых производились социальные отчисления, делится на 12.

Затем среднемесячный доход умножается на коэффициент количества дней нетрудоспособности. Этот коэффициент рассчитывается путем деления количества дней, указанных в больничном листе, на 30 календарных дней.

Выплата по уходу за ребенком рассчитывается иначе. Среднемесячный доход определяется за последние 24 календарных месяца, после чего умножается на коэффициент замещения дохода 0,4, то есть 40%.

При этом законодательством установлен максимальный размер выплаты по беременности и родам. Он не может превышать произведение семикратного размера минимальной заработной платы на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности. Максимальная выплата по уходу за ребенком не может превышать 40% от семикратного размера МЗП на дату возникновения права на выплату.

Если ИП открыли незадолго до декрета

Сам факт того, что женщина открыла ИП незадолго до выхода в отпуск по беременности и родам, не лишает ее права на социальные выплаты.

Предприниматель должен фактически осуществлять деятельность и соблюдать требования Гражданского, Предпринимательского, Налогового и Социального кодексов. При этом документы и сведения о фактическом ежемесячном доходе от предпринимательской деятельности могут быть проверены.

Как рассчитывается доход ИП для выплаты

Для назначения социальных выплат ежемесячный доход, с которого производились социальные отчисления, определяется расчетным путем.

Сумму поступивших за соответствующий месяц социальных отчислений от плательщика, в том числе ИП, делят на ставку социальных отчислений 5%, а полученный результат умножают на 100%.

Таким образом, наличие действующего ИП само по себе не является препятствием для получения выплат.

Главное различие заключается в периоде после рождения ребенка: для выплаты по беременности и родам закрывать ИП не требуется, а для получения выплаты по уходу за ребенком предпринимательскую деятельность необходимо приостановить.