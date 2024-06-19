С какими странами больше всего торгует Казахстан в этом году

Как изменился внешнеторговый оборот Республики Казахстан за январь-апрель 2024 года и какие страны занимают наибольшую долю, в материале Zakon.kz.

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за январь-апрель 2024 года достиг 43,3 млрд долларов. Однако это оказалось на 3,6% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года, говорится в исследовании Института экономических исследований.

В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан наибольшую долю занимает Китай – 9 млрд долларов, или на 10,3% больше, чем в прошлом году, на втором месте – Россия – 7,4 млрд долларов, оборот снизился на 14,4%, на третьем – Турция – 6,4 млрд долларов, увеличение на 14,6%.

"Экспорт из Казахстана за указанный период составил 25,6 млрд долларов, что на 0,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Уменьшение показателя связано со снижением объема экспорта природного урана на 2,1% и пшеницы – на 46,9%", – говорится в исследовании института.

При этом в структуре экспорта преобладают: сырая нефть – 57%, катоды – 4,7%, руды – 3,5%, природный уран – 3,1%, феррохром – 2,3%, и пшеница – 1,2%.

Лидирует по экспорту Италия – 6 млрд долларов. Торговля со страной по сравнению с прошлым годом выросла на 15,5%. Еще больше вырос экспорт в Китай – 4,6 млрд долларов, или 26,3% больше, чем в прошлом году. Экспорт в Россию сократился на 27,6% до 2,4 млрд долларов.

"Импорт в Казахстан уменьшился на 7,8%, составив 17,8 млрд долл. Снижение показателя связано с уменьшением объема импорта смартфонов на 12,8%, кузова для легковых автомобилей – на 20,8%, автомобилей с объемом более 1500 куб. см – на 23,2%", – отмечают в институте.

По доле на первом месте в структуре импорта лекарственные средства – 2,5%, летательные аппараты – 2,3%, смартфоны – 2,3%, кузова для легковых автомобилей – 2%, автомобили с объемом более 1500 куб. см – 1,9%.

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