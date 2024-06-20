Рост курса доллара приостановился

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 20 июня закрылись торги инструментами рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 459,60 тенге, снизившись на 0,16 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составляет 63,0061 тенге, тоже идет незначительное снижение. Рубль продолжил укрепление и составил 5,5301 (+0,0801). Курс евро равняется 493,21 тенге.

Между тем мировые цены на нефть 20 июня повысились.

К 13:30 стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,31%, до 85,33 доллара США за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,05%, до 80,75 доллара США за баррель.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 20 июня, можно здесь.