Курс доллара продолжил рост на торгах 17 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,83 тенге, поднявшись еще на 0,14 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,17 тенге (+0,03).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,1-475,9 тенге, евро – по 517-521 тенге, российские рубли – по 5,27-5,39 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 17 июля.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,36%, до 84,03 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,44%, до 80,06 доллара за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,62 тенге, евро – 517,19 тенге, рубля – 5,39 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 июля, можно здесь.