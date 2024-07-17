Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара продолжил рост на торгах 17 июля

Доллары, деньги, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 15:37 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 17 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,83 тенге, поднявшись еще на 0,14 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,17 тенге (+0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,1-475,9 тенге, евро – по 517-521 тенге, российские рубли – по 5,27-5,39 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 17 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,36%, до 84,03 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,44%, до 80,06 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,62 тенге, евро – 517,19 тенге, рубля – 5,39 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 17 июля, можно здесь.

Читайте также

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Казахстане ограничат суммы беззалоговых кредитов для банков и МФО
Уплата и возврат налогов: ответы на самые популярные вопросы казахстанцев
Уплата и возврат налогов: ответы на самые популярные вопросы казахстанцев
кредиты, кредитование, статистика
Статистика кредитования: насколько выросли кредиты бизнесу и населению
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: