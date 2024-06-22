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Цены на популярные криптовалюты на 22 июня

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 17:30 Фото: pixabay
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 64 331,1 $; изменения за 24 часа: +0,81%.

Ethereum (ETH): 3 493,78 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

BNB (BNB): 586,51 $; изменения за 24 часа: +0,33%.

USD Coin (USDC): 1,0003 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,124502 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Cardano (ADA): 0,3771 $; изменения за 24 часа: -1,99%.

По состоянию на 22 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 464.72 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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