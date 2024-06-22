Цены на популярные криптовалюты на 22 июня
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 64 331,1 $; изменения за 24 часа: +0,81%.
Ethereum (ETH): 3 493,78 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,03%.
BNB (BNB): 586,51 $; изменения за 24 часа: +0,33%.
USD Coin (USDC): 1,0003 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
Dogecoin (DOGE): 0,124502 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
Cardano (ADA): 0,3771 $; изменения за 24 часа: -1,99%.
По состоянию на 22 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 464.72 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.