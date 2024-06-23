Цены на популярные криптовалюты на 23 июня
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 64 331,2 $; изменения за 24 часа: +0,11%.
Ethereum (ETH): 3 498,36 $; изменения за 24 часа: +0,15%.
Tether (USDT): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
BNB (BNB): 589,20 $; изменения за 24 часа: +0,34%.
USD Coin (USDC): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Dogecoin (DOGE): 0,124598 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Cardano (ADA): 0,3872 $; изменения за 24 часа: +2,64%.
По состоянию на 23 июня 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 464.72 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.