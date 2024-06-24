Появление в законопроекте нормы о "Единой системе учета" стало настоящим шоком для отрасли – Николай Быковских

Сотрудники казахстанских платежных организаций написали более 5 тыс. обращений к сенаторам, чтобы убрать норму о "Единой системе учета" в законопроекте, который находится на рассмотрении в Сенате Парламента РК.

Директор по развитию продуктов Tarlan Payments Николай Быковских рассказал, почему норма о "Единой системе учета" (ранее "Центр учета ставок"), внесенная в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности", так взбудоражила рынок платежных организаций.

– Для меня и моих коллег появление в законопроекте "Единой системы учета" (ЕСУ) стало настоящим шоком, учитывая, что наша страна приветствует здоровую конкуренцию. Если на рынке появляется частный монополист и замыкает на себе те функции, которые сейчас предоставляют десятки банков и платежных организаций – это же явно говорит о появлении во всей этой истории "коррупционной прокладки". Да еще и действовать ЕСУ собирается под управлением Министерства туризма и спорта, а не финансового регулятора, например Нацбанка или АФМ.

– Почему, на ваш взгляд, функционирование ЕСУ под управлением Министерства туризма и спорта – неправильное решение?

– Смотрите, рынок платежных организаций – это безусловный финтех, куча инновационных разработок и IT-продуктов, это передовая история развития всей финансовой отрасли Казахстана. Гордость страны, если хотите. Кто и с чего вдруг решил, что в Министерстве туризма и спорта теперь могут заниматься разработкой платежных решений? Абсолютно не своим делом занимаются господа чиновники и ломают то, что создавалось десятилетиями.

– Чем конкретно появление ЕСУ может угрожать казахстанскому рынку платежных организаций?

– Если коротко, то с внедрением ЕСУ платежным организациям в Казахстане делать будет нечего. Зарабатывать будет не на чем. А мне, как человеку, занимающемуся развитием бизнеса, нечего больше будет развивать. Поймите, у каждой платежной организации есть свой портфель продуктов. И это совершенно нормально обслуживать прибыльные сервисы и при этом понимать, что без каких-то услуг, которые могут быть менее прибыльными, ты не сможешь выживать и зарабатывать. Возьмем сети терминалов – это полевой бизнес, нужно постоянно ездить по отдаленным уголкам страны и обслуживать эти терминалы, которые иногда ломаются. При этом терминал становится площадкой, точкой входа пользователя не только в сферу спортивных пари, но и в сервисы оплаты коммунальных услуг, пополнения баланса сотовой связи, покупки билетов и так далее. Если убрать прибыльные сервисы, то содержать всю сеть невозможно. Не получится на оплате коммунальных услуг или общественного транспорта зарабатывать такую комиссию, которая хотя бы обеспечила жизнеспособность сети, не говоря уже о развитии бизнеса.

– То есть, вы считаете, что норма по ЕСУ, в случае принятия законопроекта в таком виде, скажется на качестве продуктовых услуг всей отрасли платежных организаций?

– Обслуживая нерентабельную сеть платежных терминалов, ты, в конце концов, зарабатываешь на вот таком основном продукте. И когда у тебя в продуктовой корзине есть высокомаржинальные сервисы, но которые не могут жить без низкомаржинальных продуктов, – это нормально. Если мы убираем высокомаржинальные продукты, то все, твой бизнес перестает зарабатывать. Повторюсь, вся эта система, алгоритмы взаимодействия на рынке платежных организаций выстраивались десятилетиями, мы долго и упорно шли к цифровизации, проделана гигантская работа со стороны Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. И сейчас мы имеем хорошую базу, чтобы дальше развивать эти сервисы. А мы их убиваем... Я вижу, что у нас в стране многие рынки, в принципе, уходят от монополий. Понятно, что это долгий и где-то шероховатый процесс, но, тем не менее, это правильный путь. Курс на здоровую конкуренцию создает самую главную ценность, ценность свободы выбора каждого человека, субъекта, физлица, юрлица. Имея ряд альтернатив, намного приятнее пользоваться сервисами платежных организаций. В тот момент, когда альтернативы нет, ты вынужден соглашаться на меньшее. А это путь к деградации финансовой системы страны.

– По вашей информации, сотрудники платежных организаций уже отправили более пяти тысяч писем сенаторам с целью остановить принятие в третьем чтении нормы по ЕСУ. Почему эта норма вызвала такой ажиотаж на рынке?

– Уважаемые сенаторы! Правительство убивает отрасль платежных организаций своим решением внедрить ЕСУ. Мы просим вас одним решением спасти целую отрасль – не допустить появления нормы ЕСУ в законе.

