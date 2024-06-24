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Будущее курса тенге: при каких условиях может снова подешеветь доллар

курс, прогнозы, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:12 Фото: Freepik
Почему сложившийся за последнюю неделю курс нацвалюты Казахстана нельзя назвать падением и при каких условиях доллар снова может подешеветь к тенге, Zakon.kz рассказали аналитики.

Курсу национальной валюты так и не удалось восстановиться после существенного снижения к доллару и евро на прошлой неделе. По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,72 тенге, евро – 496,32 тенге, рубля – 5,4 тенге.

За неделю доллар подорожал почти на 14 тенге – с 450,79 до 464,72.

курс, доллар, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 16:12

Фото: Национальный банк РК

Глава Национального банка РК Тимур Сулейменов, комментируя столь заметное изменение курса, заявил, что тенге возвращается к своим фундаментальным значениям. По его словам, каких-либо резких изменений курса в дальнейшем не ожидается.

Тенге не "упал"

Вся слабость тенге связана с двумя факторами: снижением параметров долларовой ликвидности, которую стандартно предоставляет рынку Нацбанк Казахстана, и предыдущим слишком заметным укреплением тенге, считает аналитик Анна Бодрова.

"По сути, идет просто ребалансировка курсов. Но в этот раз она сопряжена с высоким эмоциональным напряжением. Со стороны рынка нефти присутствует фактор опоры для тенге. Однако валютные драйверы оказались гораздо сильнее". Анна Бодрова

По мнению финансового аналитика Армана Бейсембаева, основная причина ослабления тенге кроется в сокращении объемов трансфертов из Нацфонда.

"Это, пожалуй, единственная причина текущего ослабления курса. По сути тенге ослаб до своих нормальных значений, комфортных для доходов в бюджет на фоне того, что из-за траншей с Нацфонда был аномально переукреплен", – поясняет аналитик.

Об этом говорит и финансист Расул Рысмамбетов. По его словам, тенге не слабнет, а возвращается к своим рыночным значениям. Он напомнил, что в прошлом году доллар уже достигал уровня 470-480 тенге. Однако позже Нацбанк был вынужден менять деньги Нацфонда (как правило, доллары) на тенге с целью пополнить бюджет.

"Именно поэтому на бирже возникло необычно большое количество долларов, которого там не должно было быть. Поэтому, когда тенге на рынке было мало, а долларов много, то естественно курс тенге укрепился. Однако это было не рыночное укрепление". Расул Рысмамбетов

Доллар может продолжить рост

Финансист ожидает, что тенге может слабнуть и дальше. При этом уровень 470 тенге за доллар, по его словам, можно оценивать как нормальный. А ослабнет ли нацвалюта до 480 за доллар, будет зависеть от поведения рубля.

"Мы достаточно жестко привязаны к рублю через экономику. Чтобы меньше зависеть от этого, потребуются достаточно большие усилия от Нацбанка, Минфина и вообще от всей экономики. Но это займет не один год. Для этого нужна диверсифицированная сильная экономика". Расул Рысмамбетов

Помимо этого, косвенное влияние на курс в этом году могут иметь решения Федрезерва США относительно базовой ставки, которые будут приняты осенью. Эксперт пояснил, что при снижении ставки ФРС доллар может стать несколько дешевле. Однако на данный момент есть вероятность, что американский финансовый регулятор может отказаться от снижения ставки в этом году.

Аналитик Арман Бейсембаев добавил, что в сложившейся системе крепкий или укрепляющийся тенге  стране просто не нужен.

"Крепкий тенге даже в каком-то смысле вреден. Прежде всего, для доходов в бюджет. Так что нет ни одной фундаментальной причины и повода для долгосрочного укрепления курса тенге. Хотя, конечно, конъюнктурное укрепление внутри года это не исключает, как произошло в этом году на фоне траншей из Нацфонда", – предполагает аналитик.

Тем не менее эксперты не исключают, если объем бюджетных трансфертов на рынке вновь увеличится, то в таком случае можно будет ждать разворота курса тенге в сторону укрепления.

В целом ожидается, что на текущей неделе американский доллар продолжит движение в диапазоне 452-465 тенге, евро – 490-500 тенге, рубль – 5,20-5,50 тенге, китайский юань – 61-64 тенге.

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