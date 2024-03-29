Прогноз: каким будет курс доллара в первую неделю апреля

Тенге укрепился к доллару в последнюю неделю марта. Что повлияло на укрепление, и как может сложиться курс в первую неделю апреля, Zakon.kz рассказали аналитики.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс доллара достиг 446,78 тенге. Таким образом, курс укрепился более чем на три тенге с начала рабочей недели.

Фото: Национальный банк РК

Поводы для укрепления

На последней неделе марта тенге поддерживался общим позитивным отношением к риску на мировых рынках капитала, дорогой нефтью и стабильным предложением валюты на внутреннем рынке от Нацбанка Казахстана, говорит аналитик Alpari Анна Бодрова.

Высокий спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке обеспечивается со стороны импортеров, которым нужно сохранять активность и реализовывать деловые контракты, пояснила эксперт. Ввиду этого в ближайшей перспективе тенге может продолжить укрепление.

"Пространство для дальнейшего укрепления тоже сохраняется. Это касается в основном пар тенге с долларом и российским рублем". Анна Бодрова

Замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннур Ашигали в свою очередь считает, что для тенге продолжают быть благоприятными факторами все еще высокие ставки в нацвалюте – базовая ставка Нацбанка РК 14,75%, что поддерживает спрос на тенге и низкий уровень долларизации вкладов.

"Последнее изменение курса – результат краткосрочного укрепления, и если в ближайшие недели курс, скорее всего, будет варьировать около текущих значений, то более долгосрочные ожидания отражают некоторое ослабление предложения инвалюты, усиление давление на курс тенге. Во многом это упирается в слабую динамику чистого экспорта и рост платежей по счетам доходов нерезидентам в рамках платежного баланса". Жаннур Ашигали

Прогноз курса

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов отметил, что на текущей укороченной рабочей неделе спрос на инвалюту заметно уступал ее предложению. При этом объемы торгов были существенно выше среднедневного объема торгов в текущем году (193 млн долларов), варьируя в пределах 215–304 млн долларов.

Спрос на инвалюту, как правило, поддерживается необходимостью оплаты импорта – 4,2 млрд за январь, обслуживания внешнего долга – около 9,5 млрд долларов в первом квартале, а также зарубежными поездками казахстанцев.

Эксперт пояснил, что во втором квартале текущего года традиционно стартует сезон отпусков, что в совокупности с ускорением освоения бюджетных средств усиливает спрос на инвалюту в стране.

"Очевидно, что происходила конвертация крупного объема инвалюты, что способствовало укреплению тенге. Эти продажи могли осуществлять экспортеры для собственных нужд перед завершением первого квартала: выплата заработных плат, осуществление прочих затрат в тенге". Рамазан Досов

Аналитик прогнозирует, что более высокие цены на нефть, которые выросли на 12,9% за первый квартал 2024, в будущем могут позитивно отразиться на торговом балансе страны, и соответственно, выступить в качестве фактора поддержки тенге.

"Другими словами, ретрансляция высоких цен на валютный рынок происходит с опозданием в 1-3 месяца, а не в моменте", – пояснил Рамазан Досов.

Что касается прогнозов, то согласно мартовскому опросу АФК, эксперты финрынка ожидали USDKZT к началу апреля на отметке 454,4 тенге за доллар. Указывалось, что давление на тенге может оказать дальнейшее ухудшение аппетита к риску на мировых рынках капитала и глобальное укрепление индекса доллара ввиду пересмотра ожиданий по началу цикла снижения ставок Федрезервом США. Впрочем, этот прогноз к текущему моменту не реализовался.

В целом, ожидается, что на первой апрельской неделе доллар США проследует в границах 445-450 тенге, евро – 480-490 тенге, рубль – 4,80-5,00 тенге, юань – 61-63 тенге.

Согласно информации АФК, ключевыми событиями для казахстанского валютного рынка в апреле также будут заявленные объемы продаж инвалюты из Нацфонда и заседание Нацбанка по базовой ставке, которое ожидается 12 апреля.