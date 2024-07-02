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Законодательство РК

Национальный центр по инвестиционной деятельности создадут в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 16:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр Олжас Бектенов подписал распоряжение от 28 июня 2024 года "О некоторых вопросах Национального центра по инвестиционной деятельности", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Национальный центр по инвестиционной деятельности", – говорится в документе.

Национальный центр осуществляет свою деятельность на базе структуры Отдела индустриального и инфраструктурного развития Аппарата правительства РК.

Указывается, что центр создается с целью улучшения организационной структуры инвестиционной деятельности.

Также утверждено Положение о Национальном центре по инвестиционной деятельности, которое определяет задачи, функциональную деятельность и организационную структуру организации.

Задачи центра

  • организация деятельности Секретариата Совета по привлечению инвестиций;
  • выработка предложений по совершенствованию регуляторной политики для создания конкурентоспособного инвестиционного климата;
  • сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов по поручению руководства правительства;
  • межотраслевая координация при сопровождении и мониторинге реализации инвестиционных проектов по предоставлению государственных услуг;
  • выработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов государственных органов, осуществляющих государственные услуги инвесторам.

Функции центра

  • координация деятельности государственных органов и квазигосударственных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции НЦИД;
  • осуществление информационной и экспертно-аналитической поддержки по вопросам, отнесенным к компетенции НЦИД;
  • внесение в правительство РК предложений по вопросам, требующим решения президента РК или правительства республики;
  • управление взаимодействием сотрудников государственных органов и квазигосударственных организаций с представителями бизнеса и экспертных сообществ;
  • подготовка материалов для выступлений премьер-министра РК и его заместителей на мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию НЦИД;
  • проведение плановых и оперативных совещаний с привлечением структурных подразделений Аппарата правительства РК, государственных органов и квазигосударственных организаций;
  • участие в совещаниях Аппарата правительства РК, государственных органов и квазигосударственных организаций, входящих в компетенцию НЦИД;
  • внесение предложений премьер-министру РК по задачам и функциям, а также совершенствованию деятельности НЦИД.

Общее руководство деятельностью НЦИД осуществляет первый заместитель премьер-министра РК.

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