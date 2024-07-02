Национальный центр по инвестиционной деятельности создадут в Казахстане
"Образовать Национальный центр по инвестиционной деятельности", – говорится в документе.
Национальный центр осуществляет свою деятельность на базе структуры Отдела индустриального и инфраструктурного развития Аппарата правительства РК.
Указывается, что центр создается с целью улучшения организационной структуры инвестиционной деятельности.
Также утверждено Положение о Национальном центре по инвестиционной деятельности, которое определяет задачи, функциональную деятельность и организационную структуру организации.
Задачи центра
- организация деятельности Секретариата Совета по привлечению инвестиций;
- выработка предложений по совершенствованию регуляторной политики для создания конкурентоспособного инвестиционного климата;
- сопровождение и мониторинг реализации инвестиционных проектов по поручению руководства правительства;
- межотраслевая координация при сопровождении и мониторинге реализации инвестиционных проектов по предоставлению государственных услуг;
- выработка предложений по совершенствованию бизнес-процессов государственных органов, осуществляющих государственные услуги инвесторам.
Функции центра
- координация деятельности государственных органов и квазигосударственных организаций по вопросам, отнесенным к компетенции НЦИД;
- осуществление информационной и экспертно-аналитической поддержки по вопросам, отнесенным к компетенции НЦИД;
- внесение в правительство РК предложений по вопросам, требующим решения президента РК или правительства республики;
- управление взаимодействием сотрудников государственных органов и квазигосударственных организаций с представителями бизнеса и экспертных сообществ;
- подготовка материалов для выступлений премьер-министра РК и его заместителей на мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию НЦИД;
- проведение плановых и оперативных совещаний с привлечением структурных подразделений Аппарата правительства РК, государственных органов и квазигосударственных организаций;
- участие в совещаниях Аппарата правительства РК, государственных органов и квазигосударственных организаций, входящих в компетенцию НЦИД;
- внесение предложений премьер-министру РК по задачам и функциям, а также совершенствованию деятельности НЦИД.
Общее руководство деятельностью НЦИД осуществляет первый заместитель премьер-министра РК.
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