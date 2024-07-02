Доллар подешевел на торгах 2 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 2 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 471,83 тенге, снизившись на 3,13 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 64,61 тенге (+0,25).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,1-474,7 тенге, евро – по 505-509,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,41 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают расти 2 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,32%, до 86,88 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подросли на 0,35%, до 83,67 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,18 тенге, евро – в 510,72 тенге, рубля – в 5,47 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 2 июля, можно здесь.