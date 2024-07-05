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Тенге в слабой позиции: продолжит ли доллар еще сильнее дорожать

доллар, тенге, курс, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 12:21 Фото: Freepik
На текущей неделе курсы доллара и евро достигли пиковых значений с начала года. Официальный курс доллара превысил отметку в 475 тенге, евро поднимался выше 510 тенге. При этом какой-то определенной причины для таких скачков нет, говорят эксперты.

На текущей неделе курсы доллара и евро достигли пиковых значений с начала года. Официальный курс доллара превысил отметку в 475 тенге, евро поднимался выше 510 тенге. При этом какой-то определенной причины для таких скачков нет, говорят эксперты.

курсы, тенге, доллар, евро, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 12:21

Фото: Национальный банк РК

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали напомнил, что в летний период нарастает давление на тенге за счет сезонности, усиления спроса на иностранную валюту. По его мнению, в целом тенге скорее возвращается к более равновесному курсу, нежели просто обесценивается.

"Говорить о девальвации не совсем корректно, часть текущей переоценки – это нивелирование излишнего усиления нацвалюты в предыдущие месяцы", – полагает эксперт.

Существенное снижение маловероятно, но не исключено

Текущее ослабление курса нацвалюты происходит при отсутствии явных негативных внешних и внутренних факторов, комментирует ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко.

"Безусловно, в июне наблюдалась волатильность нефтяных котировок и индекса доллара в ответ на неопределенность дальнейшей монетарной политики Федрезерва и сохранение общемировой геополитической напряженности. Однако эти колебания были не столь значительные: в среднем за месяц ±0,2% от майских значений", – говорит аналитик.

На внутреннем рынке сокращение нетто-продаж инвалюты и снижение базовой ставки Нацбанком, сезон отпусков и выход нерезидентов из тенговых активов должен был уравновешиваться сокращением спроса на нее на фоне снижения объемов импорта и погашения/обслуживания внешнего долга.

"Вероятно, прежнее укрепление тенге до 439 тенге в мае было связано с действиями одного или нескольких крупных участников рынка, тогда как нынешняя динамика лишь знаменует возврат к рыночным значениям. Соответственно, дальнейшее существенное ослабление курса нацвалюты маловероятно", – предполагает Зарина Скрипченко.

Она напомнила, что в актуальном прогнозе социально-экономического развития страны средний курс по паре USDKZT заложен в 460 тенге за доллар.

Между тем аналитик Анна Бодрова не исключает, что тенге все же может расти дальше и перешагнуть отметку 480 за доллар США.

"Факторы давления остаются в силе: это последствия внедренных против России санкций Запада в июне, а также понижение объема предоставляемой Нацбанком долларовой ликвидности. Пока все это работает, тенге сохранится в слабой позиции", – считает Анна Бодрова.

С другой стороны, можно говорить о ребалансировке рыночной позиции после стремительного укрепления курса тенге в I полугодии 2024 года, добавила она.

При каких условиях доллар может опуститься ниже 470 тенге?

Несмотря на не слишком оптимистичный прогноз, некоторые факторы могли бы поддержать тенге и поспособствовать снижению доллара до 470 в июле. Зарина Скрипченко говорит, что это может произойти при условии заметного роста нефтяных котировок, снижения индекса доллара США, дальнейшего улучшения торгового баланса, а также поддержания жестких денежно-кредитных условий в стране.

Жаннур Ашигали предположил, что до конца летнего периода доллар будет торговаться в пределах 465-477 в отсутствие серьезных шоков предложения валюты на рынке. Однако на конец года есть некоторая вероятность выхода из данного коридора.

В целом ожидается, что на новой неделе июля доллар США проторгуется в пределах 465-475 тенге, евро – 500-515 тенге, рубль – 5,30-5,45 тенге, юань – 63-66 тенге.

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