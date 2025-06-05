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События

Родственников осужденных наказали из-за скандала после приговора по делу Шерзата Полата

Полиция сделала заявление касательно скандала после приговора по делу Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 20:25 Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане после оглашения приговора по делу Шерзата Полата родственники осужденных нарушили порядок, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Жетысуской области рассказали, что после оглашения приговора суда родственники осужденных, которые, не согласившись с решением суда, попытались сорвать порядок.

"Одна из родственниц, выражавшаяся нецензурной бранью и проявлявшая агрессию, привлечена к административной ответственности. Полицией обеспечен порядок в зале суда и на прилегающей территории". Департамент полиции Жетысуской области

Полицейские отметили, что правосудие не подлежит давлению.

"Любые попытки дестабилизировать ситуацию, воспрепятствовать исполнению судебных решений или проявить неуважение к суду будут жестко пресекаться в рамках закона. Принцип неотвратимости наказания остается незыблемым", – заявили стражи порядка.

5 июня 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата. Главный фигурант дела Абзал Шынасыл осужден на 23 года, остальные лишены свободы от 1,6 года до 20 лет.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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