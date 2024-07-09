Еще на четыре тенге вырос курс доллара на торгах 9 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 480,77 тенге, поднявшись еще на 3,94 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 65,96 тенге (+0,77).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 479,7-481,7 тенге, евро – по 519-523 тенге, российские рубли – по 5,37-5,49 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 9 июля.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,6%, до 85,26 доллара за баррель.
Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,7%, до 81,79 доллара за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 476,27 тенге, евро – в 515,47 тенге, рубля – в 5,41 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 июля, можно здесь.