Может ли произойти новый скачок доллара – прогноз по курсу на август

Тенге завершил июль под давлением. Возможна ли стабилизация курса в августе или следует ожидать дальнейшего роста доллара – Zakon.kz рассказали финансовые эксперты.

Июль выдался непростым для казахстанской национальной валюты. В течение месяца тенге демонстрировал устойчивое ослабление по отношению к доллару США, несмотря на отдельные попытки укрепления.

Вторая половина июля ознаменовалась резким ростом курса доллара. На торгах 30 июля доллар достигал максимального значения в 550 тенге, после чего Нацбанк приступил к осуществлению валютных интервенций. В результате тенге окреп до 540,78 тенге по результатам дневных торгов 31 июля.

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Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов отметил, что в июле курс доллара на KASE вырос на 4%, с 519,73 до 540,72 тенге за доллар.

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В то же время при отсутствии значимых негативных факторов в августе поддержку нацвалюте может оказать квартальный налоговый период, отсутствие ожиданий роста курса вследствие интервенций Нацбанка, стабильное предложение инвалюты в рамках операций регулятора и его готовность проводить интервенции в случае шоков на валютном рынке.

Эксперт также отметил, что каждый второй месяц после завершения отчетного квартала казахстанские компании должны уплатить в бюджет КПН, НДС, НДПИ, рентный налог и т.д.

"Традиционно крупные компании-экспортеры начинают подготовку заранее, активно конвертируя экспортную валютную выручку в тенге. В текущем году курс USD/KZT и возможность получения повышенных процентных доходов в тенге может их стимулировать проводить эти операции заблаговременно". Рамазан Досов

Помимо этого, предложение нетто-продажи инвалюты Нацбанком в августе ожидается высоким объемом 987 млн долларов, что немного ниже (-89 млн) июльского показателя 1076 млн.

"Эти операции включают конвертацию средств Нацфонда в рамках трансфертов в бюджет и операции по зеркалированию покупок золота. Кроме того, отдельные субъекты КГС могут продолжить продавать привлеченные средства в инвалюте от зарубежных инвесторов для своих операционных и инвестиционных нужд. Например, в июле их операции резко возросли до самого рекордного показателя в текущем году в 450 млн долларов". Рамазан Досов

Специалист пояснил, что все эти факторы формируют благоприятный фон для сохранения стабильности курса тенге в августе. Таким образом, при условии нейтрального внешнего фона и отсутствии спекулятивного давления курс USD/KZT может восстановить часть понесенных в июле потерь.

На предстоящей неделе поддержку нацвалюте может оказать квартальный налоговый период, стабильные цены на нефть, стабилизация курсовых ожиданий, удовлетворение повышенного разового спроса на инвалюту и крупные продажи инвалюты субъектами квазигоссектора, уточнил Рамазан Досов.

Эксперт Аналитического кредитного рейтингового агентства Жаннур Ашигали считает, что, помимо валютных интервенций регулятора, стоимость тенге может быть поддержана усилением предложения иностранной валюты на рынок в фискальных целях и притока по финансовому счету платежного баланса.

Эксперты также спрогнозировали, при каких условиях нацвалюта может снова вернуться на уровень в 550 тенге за доллар.

Так, Жаннур Ашигали полагает, что такая ситуация возможна на волне краткосрочного усиления спроса на валюту, но в средне-долгосрочной перспективе это маловероятно, если не реализуется сценарий сильного шока предложения.

"Пока ни бюджетная политика Казахстана, ни внешняя конъюнктура не подразумевают наступления данного сценария до конца текущего года". Жаннур Ашигали

Рамазан Досов в свою очередь отметил, что такой рост курса доллара может произойти при значительном росте спроса на инвалюту ввиду отдельных разовых факторов. Среди них: резкое падение цен на нефть, крупные внешние платежи со стороны импортеров и субъектов экономики, имеющих обязательства в инвалюте, рост девальвационных и инфляционных ожиданий, а также возникновение внешнеполитических шоков.

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