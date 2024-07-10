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Какие банки предлагают лучшие ставки по депозитам?

Какие банки предлагают лучшие ставки по депозитам?, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 10:36 Фото: RBK
В течение этого года Нацбанк уже понизил в несколько итераций базовую ставку с 15,25% до 14,5% – именно к такой цифре регулятор пришел в июне.

Это значит, что и ставки по депозитам неумолимо ползут вниз, а следовательно, для тех, кто хочет успеть заработать на вкладах по максимуму, самое время выбрать наиболее выгодный на текущий момент вариант.

Мы делаем такого рода обзоры регулярно и сейчас обновляем данные. Рассмотрим вклады с наилучшими ставками – те, что не предусматривают частичного изъятия, то есть сберегательные, так как именно у них самые высокие на рынке проценты, и именно их имеет смысл использовать, чтобы заработать на депозите возможный максимум.

Сберегательные депозиты есть двух типов: с возможностью пополнения и без таковой. Рассмотрим оба варианта, чтобы охватить максимум возможностей для желающих открыть такой вклад. Сроки будем рассматривать самые популярные: полгода (6 месяцев) и год (12 месяцев).

Начнем со сберегательных вкладов с максимально возможными ставками – это депозиты без возможности пополнения. Такие продукты сегодня предлагают 6 банков среди крупнейших БВУ РК.

Самые высокие ГЭСВ в секторе предлагает Bank RBK по продукту SAFE, причем как на полгода, так и на год: 18% при открытии вклада на 6 месяцев и 16,5% – при открытии на 12 месяцев, соответственно. Минимальная сумма открытия вклада вполне комфортна – 15 тыс. тг.

Следом идет Freedom Bank с депозитом "Капитал": ГЭСВ – 17,5% на 6 месяцев и 15,7% – на 12 месяцев. Примечательно, что здесь минимальная сумма открытия вклада составляет 500 тыс. тг, то есть вопрос всеобщей доступности депозита для каждого уже под вопросом.

В тройку лидеров также попадает Евразийский Банк с вкладом "TURBO Deposit Накопительный" в вариации без пополнения. В таком варианте ГЭСВ на 6 месяцев по нему составляет 17,5%. Заметим, такие ставки и условия работают только для вновь открываемых вкладов от 10 млн тг. В иных случаях ставки по этому продукту ниже – 17% на полгода (и 15,7% – на год).

По всем продуктам в этом сегменте и подробным условиям по ним данные приведены в таблице ниже.

Какие банки предлагают лучшие ставки по депозитам?, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 10:36

Фото: RBK

Что же касается сберегательных вкладов с возможностью пополнения, здесь ставки чуть ниже, хотя все еще выше, чем для других продуктов на рынке. Рассмотрим и в этом случае полугодовые и годовые варианты.

Самая высокая ГЭСВ и здесь у Bank RBK – по продукту GRAND: 17% на полгода (а на год ставка по этому депозиту составляет 13,5%). Минимальная сумма открытия такого вклада также составляет 15 тыс. тг.

Лицензия № 1.2.100/245/41, выданная АРРФР 05.04.2021

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