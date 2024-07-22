Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 22 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 22 июля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,58 тенге, евро – 520,84 тенге, рубля – 5,44 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 512 тенге, продажи – 518 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 472,3 тенге, продажи – 474,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 513,5 тенге, продажи – 518 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,25 тенге, продажи – 5,37 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 520 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,33 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Применение процедуры внесудебного банкротства: что изменится Цены на популярные криптовалюты на 21 июля Курсы валют в обменниках мегаполисов на 21 июля

Следите за новостями zakon.kz в: