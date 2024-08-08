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Как будут рассчитывать кредитную нагрузку заемщиков МФО по новым правилам

кредитная нагрузка, деньги, МФО, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 13:40 Фото: Freepik
Как изменятся правила расчета долговой нагрузки для заемщиков микрофинансовых организаций, и какие еще нововведения ждут казахстанцев, в материале Zakon.kz.

В недавно принятом Законе о снижении рисков в потребительском кредитовании и защиты прав заемщиков очень много нововведений, которые касаются именно микрофинансового сектора, говорится в комментарии председателя АМФОК Ербола Омарханова, опубликованном Fingramota. Одно из нововведений касается расчета кредитной нагрузки.

"Если ранее во внимание принимался Коэффициент долговой нагрузки (КДН), то сейчас будет применяться более жесткий и более сложный показатель – DTI (Debt to income). Нововведения предусматривают, что расчет будет производиться не от месячного дохода заемщика – раньше платеж по всем кредитам не должен был превышать половину доходов. Теперь же показатель будет рассчитываться как отношение суммы всех кредитных обязательств заемщика к его чистому годовому доходу". Ербол Омарханов

Ожидается, что этот подход позволит исключить ситуации завышения заемщиком своих доходов и снизить риски неуплаты по микрокредитам.

Еще одно изменение призвано исключить так называемый "кредитный шоппинг". Как пояснил Ербол Омарханов, под кредитным шоппингом подразумевается ситуация, когда один заемщик за короткое время мог взять несколько микрокредитов в разных организациях и при этом значительно увеличил долговую нагрузку.

Чтобы избежать этого, МФО обязаны предоставлять информацию в кредитные бюро в режиме "онлайн", таким образом каждая организация сможет увидеть наличие задолженности каждого клиента в реальном времени.

Ранее, глава АМФОК рассказал Zakon.kz, к каким изменениям на рынке может привести закон о минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков.

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