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Доллар подешевел на торгах 31 июля

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 15:44 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,95 тенге, снизивщись на 1,21 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился до 65,40 тенге (-0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,3-476,3 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,33-5,45 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 31 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,02%, до 79,65 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 2,21%, до 76,38 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,37 тенге, евро – 514,97 тенге, рубля – 5,51 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 июля, можно здесь.

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