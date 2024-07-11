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Сразу на четыре тенге подешевел доллар на торгах 11 июля

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 15:37 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,26 тенге, снизившись еще на 3,94 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,28 тенге (-0,39).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,1-474,7 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,39 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 11 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,59%, до 85,58 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,57%, до 82,57 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 478,48 тенге, евро – в 517,76 тенге, рубля – в 5,47 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 10 июля, можно здесь.

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