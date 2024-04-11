Антикор: Кайрат Сатыбалды планирует вернуть государству еще 50 млрд тенге

По делу Кайрата Сатыбалды планируется вернуть государству еще 50 млрд тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.

В распространяемом сообщении за 11 апреля 2024 года отмечено, что в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Сатыбалды (п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК) судом по ходатайству прокурора принято решение о предоставлении дополнительного срока для заключения процессуального соглашения в связи с необходимостью выполнения процедур по возврату незаконно приобретенных активов.

Материал по теме Суд по делу Кайрата Сатыбалды отложили: он должен вернуть активы

"В частности, рассматривается вопрос о возврате в пользу государства дополнительных имущественных активов подсудимого на общую сумму свыше 50 млрд тенге". Пресс-служба Антикора

Как сообщалось ранее, в ходе следствия Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину и способствовал раскрытию имущества, добытого преступным путем.

При этом на стадии досудебного расследования Антикоррупционная служба обеспечила возврат в пользу государства имущественных активов и денежных средств подсудимого и связанных с ним лиц на общую сумму более 732 млрд тенге (административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в т.ч. из-за рубежа).

Примечательно, что расследование в отношении Сатыбалды по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет продолжается.

31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.

О задержании Кайрата Сатыбалды в Антикоре заявили 13 марта 2022 года. 26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы.