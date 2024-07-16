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25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей

25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 17:33 Фото: pexels
Сегодня, 16 июля 2024 года, Департамент государственных доходов по Алматы обратился к гражданам страны по поводу уплаты налогов и социальных платежей, сообщает Zakon.kz.

ДГД по Алматы напоминает, что 25 июля истекает срок уплаты следующих налогов и соцплатежей:

  • КПН авансовые платежи за июль 2024 года;
  • КПН и ИПН, удержанный у источника выплаты, с доходов выплаченных в июне 2024 года;
  • ИПН с доходов, выплаченных в июне 2024 года;
  • ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь 2024 года;
  • Плата за пользование земельными участками;
  • Плата за использование радиочастотного спектра;
  • Плата за размещение наружной рекламы;
  • Социальный налог за июнь 2024 года;
  • Единый платеж за июнь 2024 года;
  • Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за июнь 2024 года;
  • Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за июнь 2024 года;
  • Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за июнь 2024 года;
  • Социальные отчисления за июнь 2024 года;
  • Отчисления на ОСМС за июнь 2024 года;
  • Взносы на ОСМС за июнь 2024 года.
"Во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки".Пресс-служба ДГД по Алматы

Ранее Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области представил налоговый календарь на июль 2024 года.

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