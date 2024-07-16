25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
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Сегодня, 16 июля 2024 года, Департамент государственных доходов по Алматы обратился к гражданам страны по поводу уплаты налогов и социальных платежей, сообщает Zakon.kz.
ДГД по Алматы напоминает, что 25 июля истекает срок уплаты следующих налогов и соцплатежей:
- КПН авансовые платежи за июль 2024 года;
- КПН и ИПН, удержанный у источника выплаты, с доходов выплаченных в июне 2024 года;
- ИПН с доходов, выплаченных в июне 2024 года;
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь 2024 года;
- Плата за пользование земельными участками;
- Плата за использование радиочастотного спектра;
- Плата за размещение наружной рекламы;
- Социальный налог за июнь 2024 года;
- Единый платеж за июнь 2024 года;
- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за июнь 2024 года;
- Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за июнь 2024 года;
- Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за июнь 2024 года;
- Социальные отчисления за июнь 2024 года;
- Отчисления на ОСМС за июнь 2024 года;
- Взносы на ОСМС за июнь 2024 года.
"Во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки".Пресс-служба ДГД по Алматы
Ранее Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области представил налоговый календарь на июль 2024 года.
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