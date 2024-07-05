Доллар продолжил рост на торгах 5 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 5 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 476,27 тенге, поднявшись еще на 0,86 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос до 65,18 тенге (+0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477,1-479,1 тенге, евро – по 516,5-520,5 тенге, российские рубли – по 5,29-5,41 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 5июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures повысилась на 0,13%, до 87,54 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 0,32%, до 84,15 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,39 тенге, евро – 513,37 тенге, рубля – 5,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 5 июля, можно здесь.