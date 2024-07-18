Ержан Биржанов: Декларирование доходов позволит оказать необходимую поддержку гражданам

Вице-министр финансов Республики Казахстан Ержан Биржанов подробно рассказал Zakon.kz, для чего необходимо декларирование доходов, какую пользу оно может принести населению, а также о том, какие нюансы следует учитывать гражданам при заполнении декларации.

– Ержан Ерикович, расскажите, для чего необходимо внедрять систему всеобщего декларирования доходов для населения и бизнеса?

– Концепция всеобщего декларирования доходов имущества направлена на обеспечение всеобъемлющего контроля доходов физических лиц для целей налогообложения и выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

Как показывает международный опыт, важным условием для решения задачи полномасштабного налогового контроля доходов физических лиц в целях снижения уровня теневой экономики является всеобщее декларирование доходов и имущества населения.

И наконец, декларации граждан с низкими доходами позволят государству получить реальную социальную картину общества и в последующем оказывать поддержку реально нуждающимся гражданам.

– Какие основные цели преследует правительство, вводя обязательное декларирование доходов?

– Основными целями всеобщего декларирования являются: обеспечение справедливого налогообложения и совершенствование социальной политики, создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц, снижение уровня теневой экономики и борьба с коррупцией.

– Многие ли страны идут по этому пути? Где уже используется этот механизм и какой эффект это дает экономике? Что от этого получает население и бизнес?

– Как инструмент налогового контроля реальных доходов населения и противодействия теневой экономике и коррупции всеобщее декларирование применяется во многих странах мира, включая США, Германию, Францию, Швецию, Финляндию, Данию, Австрию, Италию, Чехию, Сингапур и т.д. Важно отметить, что на постсоветском пространстве СНГ наша страна является "пионером" в этой сфере. Первые результаты ожидаем после введения всех этапов всеобщего декларирования.

– Каковы ожидаемые результаты от внедрения декларирования доходов?

– Процедура декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами "входной" декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество. При этом сведения по имуществу в Казахстане поступают в органы государственных доходов от других уполномоченных органов. В будущем в случае приобретения крупного имущества гражданами будут декларироваться источники происхождения доходов на их приобретение, а эти сведения – сопоставляться с данными уполномоченных органов и третьих лиц в целях определения их полноты и достоверности. Такой налоговый контроль позволит выявить превышение расходов над доходами физического лица.

В случае выявления несоответствия расходов с получаемыми доходами у госслужащих и их супругов сведения по ним передаются в Антикоррупционную службу.

Таким образом, данная процедура исключит факты перерегистрации ценностей и активов на других лиц, а также позволит в будущем выявить взаимосвязь лиц, в том числе и чиновников.

– Каким образом декларирование доходов способствует борьбе с теневой экономикой?

– Декларированием будет охвачен практически каждый гражданин, владеющий имуществом на территории Казахстана и за его пределами. Налоговый контроль в рамках всеобщего декларирования заключается в сопоставлении расходов с доходами физического лица. Так, если физическое лицо не задекларирует свои доходы, то при приобретении дорогостоящего имущества стоимость такого имущества будет признаваться доходом, подлежащим налогообложению, и будет облагаться индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%.

– Какие этапы включает процесс декларирования доходов для физических и юридических лиц?

– Всеобщее декларирование проходит в Казахстане в четыре этапа. Так, на первом этапе, с 1 января 2021 года, "входную" декларацию представили порядка 580 тыс. госслужащих и приравненных к ним лиц, а также их супруги.

На втором этапе, с 1 января 2023 года, декларацию представили порядка 2,1 млн работников госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.

На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларацию представят порядка 2,4 млн физ. лиц – это руководители, учредители (участники) юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, планируется охватить более 7,9 млн оставшихся категорий граждан (например, работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие). Итого в систему ВД должно войти около 13 млн человек.

– Какие сложности возникают у граждан в процессе заполнения деклараций? Сколько времени требуется, чтобы заполнить форму, существуют ли какие-либо рекомендации или инструкции по заполнению?

– Физические лица при заполнении "входной" декларации указывают недвижимость и транспорт, зарегистрированные в Казахстане. Чего делать не нужно, поскольку данные сведения мы получаем от уполномоченных органов.

В ежегодной декларации о доходах и имуществе (формы 270.00) неверно определяют доход, подлежащий обложению самостоятельно. Это доход в виде прироста стоимости при реализации имущества, доход от сдачи в аренду имущества. Также допускают ошибку при исчислении ИПН.

В целях массового разъяснения порядка декларирования функционирует контакт-центр КГД на основе многоканальной системы Единого контакт-центра 1414. В 222 районных УГД ежедневно работают консультационные центры.

Организована разъяснительная работа на рынках, торговых центрах, кинотеатрах через радиооповещение, видеоролики, личное консультирование, вебинары, семинары, интервью для СМИ, размещение пресс-релизов на интернет-ресурсах и социальной сети ОГД.

– К примеру, если человек допустит ошибку в декларации или, скажем, забудет указать в ней какие-то данные, можно ли внести правки или заново подать декларацию?

– В случае неверно заполненной декларации физическое лицо может отозвать декларацию и представить верную, если срок представления декларации еще не истек.

Второй вариант – в случае некорректного заполнения физическое лицо вправе самостоятельно откорректировать ранее представленную декларацию путем сдачи дополнительной декларации.

– Спасибо за беседу.

Как сообщалось ранее, в этом году впервые декларацию об активах (форма 250.00) должны сдать руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Сделать это необходимо не позднее 15 сентября 2024 года. Это требование касается в том числе приостановивших деятельность и бездействующих предпринимателей. К слову, в одном из предыдущих материалов Zakon.kz рассказывал, как можно быстро сдать декларацию онлайн с помощью банковского приложения.

