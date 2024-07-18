Новые данные о пенсии в Казахстане: кто и сколько получает
В сообщении ведомства сказано:
"С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 861,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 585,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 275,8 млрд тенге".
Также в Минтруда посчитали, сколько в стране проживает пенсионеров.
"По состоянию на 1 июля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 391 тыс. человек".Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК
Кроме того, средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2024 года составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 479 тенге, базовой пенсии – 42 631 тенге".
В министерстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
16 июля 2024 года в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) прокомментировали информацию о досрочном изъятии пенсионных накоплений. Подробнее – в материале корреспондента Zakon.kz.