Новые данные о пенсии в Казахстане: кто и сколько получает

С начала 2024 года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,8 трлн тенге. Об этом Zakon.kz сообщили 18 июля в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

В сообщении ведомства сказано:

"С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 861,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 585,9 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 275,8 млрд тенге".

Также в Минтруда посчитали, сколько в стране проживает пенсионеров.

"По состоянию на 1 июля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 391 тыс. человек". Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

Кроме того, средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2024 года составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 479 тенге, базовой пенсии – 42 631 тенге".

В министерстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

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