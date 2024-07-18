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Новый способ контроля госбюджета: Нацбанк Казахстана сделал заявление по цифровому тенге

Новый способ контроля госбюджета: Нацбанк Казахстана сделал заявление по цифровому тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 16:58 Фото: freepik
Национальный банк Казахстана (НБК) 18 июля 2024 года заявил об успешном запуске пилотного проекта по использованию платформы цифрового тенге (ЦТ) из средств Национального фонда, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в рамках второго этапа внедрения национальной цифровой валюты программируемые цифровые тенге направляются на строительство участка железной дороги "Достык – Мойынты".

"Технология программируемости цифрового тенге позволяет владельцу денежных средств самостоятельно обеспечить их контроль и эффективное расходование. В ходе пилотного запуска на платформе цифрового тенге произведена маркировка денежных средств, выделенных на финансирование проекта. Маркированные цифровые тенге выплачиваются только в адрес организаций, выполнивших необходимые обязательства в полном объеме. Расчеты в маркированных ЦТ осуществляются по всей цепочке поставок вплоть до конечных поставщиков и подрядчиков. При этом доступ к счетам в цифровых тенге для всех потребителей организован через существующие интерфейсы участников рынка в привычном формате".Пресс-служба НБК

Таким образом, как отметили в Нацбанке, технология маркировки снижает риски нецелевой траты выделенных средств, а также способствует обеспечению прозрачности и эффективности государственного расходования.

В рамках развития пилотного проекта планируется расширение эталонных источников (информационных систем) для маркировки цифрового тенге, расширение количества участников рынка (банков второго уровня) и использование платформы для иных проектов, финансируемых из средств Национального фонда.

Кроме того, как рассказали в монетарном регуляторе, совместно с правительством и Агентством РК по противодействию коррупции реализуется ряд пилотных проектов по целевому государственному расходованию бюджетных средств в сферах сельского хозяйства, строительства, а также цифровизации мер государственной поддержки.

Запланированы также пилотные проекты по цифровизации налогового администрирования, трансграничным расчетам в национальных цифровых валютах и расчетам в сфере цифровых активов.

Результаты второй фазы внедрения цифрового тенге будут представлены в формате итогового доклада (blueprint paper) в конце 2024 года.

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Запуск цифрового тенге в розничный оборот состоялся 15 ноября 2023 года.

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