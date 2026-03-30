#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Нацбанк сделал важное предупреждение о мошенниках с цифровым тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 12:22 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) предупреждает об участившихся случаях мошенничества, связанных с распространением ложных предложений об инвестициях с использованием цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление сегодня, 30 марта 2026 года, распространила пресс-служба монетарного регулятора:

"Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу о "государственном инвестиционном проекте цифрового тенге", якобы гарантирующей за короткий срок высокую доходность и поддержку в лице государства и Национального банка. Используя такие сообщения, злоумышленники привлекают пользователей на фишинговые сайты, где под предлогом "ограниченного предложения" или "последней возможности" призывают граждан вложить деньги в фиктивный проект. На поддельных платформах создается видимость личного кабинета с демонстрацией "растущей прибыли" для побуждения граждан к повторным вложениям. В результате злоумышленники обманным путем получают доступ к денежным средствам граждан".

В Нацбанке сообщили, что цифровой тенге – это цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Цифровой тенге, как подчеркнули в монетарном регуляторе, не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли.

"В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять осторожность при переходе по рекламным ссылкам в сети интернет и получении звонков с неизвестных номеров. Проверять информацию исключительно через официальные источники, не устанавливать приложения удаленного доступа".Пресс-служба НБК

Кроме того, Нацбанк просит казахстанцев "не раскрывать свои персональные данные, не сообщать SMS-коды и реквизиты банковских карт, не переводить денежные средства третьим лицам".

"Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств и не проводят денежные расчеты с населением", – напомнили в пресс-службе НБК.

Гражданам, которые столкнулись с мошенническими действиями, Нацбанк рекомендует незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК.

Дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре Национального банка по короткому номеру 1477.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 12:22
Пенсионерка отдала мошенникам 20 млн тенге и продала квартиру в Алматы

26 марта 2026 года Нацбанк объявил казахстанцам хорошую новость по старым банкнотам номиналом 10 000 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Нацбанк Казахстана сделал срочное предупреждение из-за блокировки банковских карт
10:18, 17 февраля 2026
Нацбанк Казахстана сделал срочное предупреждение из-за блокировки банковских карт
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
19:15, 04 июля 2024
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
16:54, 01 декабря 2023
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
13:37, Сегодня
Стадион в Хромтау прошёл инспекцию федерации футбола Казахстана
Сроки финала чемпионата Казахстана сдвинуты в интересах национальной сборной
13:16, Сегодня
Сроки финала чемпионата Казахстана сдвинуты в интересах национальной сборной
Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
12:55, Сегодня
Соболенко обошла Рыбакину в чемпионской гонке WTA
Сборная Узбекистана по боксу провально стартовала на чемпионате Азии
12:32, Сегодня
Сборная Узбекистана по боксу провально стартовала на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: