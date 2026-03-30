Нацбанк сделал важное предупреждение о мошенниках с цифровым тенге

Национальный банк Казахстана (НБК) предупреждает об участившихся случаях мошенничества, связанных с распространением ложных предложений об инвестициях с использованием цифрового тенге, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление сегодня, 30 марта 2026 года, распространила пресс-служба монетарного регулятора:

"Злоумышленники активно распространяют в социальных сетях рекламу о "государственном инвестиционном проекте цифрового тенге", якобы гарантирующей за короткий срок высокую доходность и поддержку в лице государства и Национального банка. Используя такие сообщения, злоумышленники привлекают пользователей на фишинговые сайты, где под предлогом "ограниченного предложения" или "последней возможности" призывают граждан вложить деньги в фиктивный проект. На поддельных платформах создается видимость личного кабинета с демонстрацией "растущей прибыли" для побуждения граждан к повторным вложениям. В результате злоумышленники обманным путем получают доступ к денежным средствам граждан".

В Нацбанке сообщили, что цифровой тенге – это цифровая форма национальной валюты и законное платежное средство. Цифровой тенге, как подчеркнули в монетарном регуляторе, не является инвестиционным инструментом и не предназначен для получения прибыли.

"В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять осторожность при переходе по рекламным ссылкам в сети интернет и получении звонков с неизвестных номеров. Проверять информацию исключительно через официальные источники, не устанавливать приложения удаленного доступа". Пресс-служба НБК

Кроме того, Нацбанк просит казахстанцев "не раскрывать свои персональные данные, не сообщать SMS-коды и реквизиты банковских карт, не переводить денежные средства третьим лицам".

"Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств и не проводят денежные расчеты с населением", – напомнили в пресс-службе НБК.

Гражданам, которые столкнулись с мошенническими действиями, Нацбанк рекомендует незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК.

Дополнительную консультацию можно получить в контакт-центре Национального банка по короткому номеру 1477.

