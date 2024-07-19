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Доллар продолжает дорожать на торгах 19 июля

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 15:39 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 19 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 478,58 тенге, поднявшись еще на 1,33 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,86 тенге (+0,30).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,7-478,7 тенге, евро – по 519-523 тенге, российские рубли – по 5,35-5,45 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,04%, до 85,08 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,25%, до 81,10 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 477,03 тенге, евро – 521,44 тенге, рубля – 5,43 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 19 июля, можно здесь.

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