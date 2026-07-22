Доллар продолжает снижаться на торгах 22 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,65 тенге, снизившись еще на 1,57 тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,94 тенге (-0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,98 тенге (-0,45).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-470 тенге, евро – 533,5-539 тенге, рубли – 5,65-5,79 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 22 июля.
Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,53% относительно предыдущего закрытия – до 95,13 доллара за баррель. Показатель впервые с 11 июня поднялся выше 95 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 4,58% – до 88,2 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,59 тенге, евро – 536,22 тенге, рубля – 5,96 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 июля, можно здесь.