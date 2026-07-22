Доллар продолжает снижаться на торгах 22 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 22 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 467,65 тенге, снизившись еще на 1,57 тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,94 тенге (-0,03).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,98 тенге (-0,45).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-470 тенге, евро – 533,5-539 тенге, рубли – 5,65-5,79 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 22 июля.

Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,53% относительно предыдущего закрытия – до 95,13 доллара за баррель. Показатель впервые с 11 июня поднялся выше 95 долларов.

Сентябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 4,58% – до 88,2 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,59 тенге, евро – 536,22 тенге, рубля – 5,96 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 22 июля, можно здесь.