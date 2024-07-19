Свыше тысячи астанчан признали банкротами
Фото: Zakon.kz
Заявки на внесудебное банкротство подали более 6000 жителей города Астаны, сообщает Zakon.kz.
Об этом 19 июля сообщили в ДГД по городу Астане.
"С 3 марта в рамках реализации закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" начался прием заявлений на банкротство физических лиц. Так, с момента введения закона поступило 6896 заявлений. Из них на сегодняшний день в рамках процедуры внесудебного банкротств 1202 физических лица признаны банкротами и 4976 граждан получили отказ в связи с несоответствием условий", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили новую информационную систему по банкротству физических лиц.
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