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Свыше тысячи астанчан признали банкротами

Пустой кошелек, безработица, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 18:32 Фото: Zakon.kz
Заявки на внесудебное банкротство подали более 6000 жителей города Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 июля сообщили в ДГД по городу Астане.


"С 3 марта в рамках реализации закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" начался прием заявлений на банкротство физических лиц. Так, с момента введения закона поступило 6896 заявлений. Из них на сегодняшний день в рамках процедуры внесудебного банкротств 1202 физических лица признаны банкротами и 4976 граждан получили отказ в связи с несоответствием условий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустили новую информационную систему по банкротству физических лиц. 

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