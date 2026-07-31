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Финансы

Курс доллара еще снизился на торгах 31 июля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 15:44 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,59 тенге, снизившись еще на 1 тенге.

Курс российского рубля чуть остался на уровне 5,97 тенге.

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,23 тенге (+0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,6-474,6 тенге, евро – по 542,3-547,5 тенге, рубли – по 5,61-5,75 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 июля.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,83%, до 86,16 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 1,09%, до 82,68 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 474,63 тенге, евро – 544,5 тенге, рубля – 5,92 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 31 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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