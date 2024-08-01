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Доллар еще подорожал на торгах 1 августа

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 15:56 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 1 августа закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,71 тенге, поднявшись на 0,56 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос до 65,60 тенге (+0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,7-475,7 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,39-5,49 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 августа.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки Brent подорожал на 2,09 доллара – до 80,72 доллара за баррель.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена нефти марки Light повысилась на 0,69 доллара и составила 78,6 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,95 тенге, евро – 513,38 тенге, рубля – 5,5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 1 августа, можно здесь.

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