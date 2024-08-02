Насколько вырос объем микрокредитования бизнеса в Казахстане

Как распределяется доля микрокредитования между МСБ и физлицами и на какие сектора экономики приходится большая часть выданных микрокредитов, в материале Zakon.kz.

Объем микрокредитов субъектам предпринимательства составил 1,5 трлн тенге, или 64% от ссудного портфеля микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных товариществ (КТ), доля которых увеличилась с 2021 года с 37% на 27 процентных пунктов, сообщили в пресс–службе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

В разрезе размерности бизнеса преобладают субъекты МСБ и самозанятые физические лица, на долю которых приходится 947 млрд тенге, что составляет 63,1% от ссудного портфеля МФО и КТ.

"Некоторые субъекты микрофинансового рынка также имеют возможность предоставлять микрокредиты субъектам крупного предпринимательства, на долю которых приходится 28,2% от ссудного портфеля МФО и КТ, что объясняется предоставленными крупными КТ микрокредитами в ресурсоемкие проекты промышленной и производственных отраслей". АРРФР

Наибольшая доля выданных микрокредитов приходится на отрасли сельского хозяйства (30,6%), предоставление услуг (23,6%) производства электроэнергии (16,6%), промышленность (10,8%) и торговлю (5,9%).

В Агентстве подчеркнули, что несмотря на то, что субъекты кредитования МФО и КТ осуществляют деятельность в тех отраслях экономики, которые представляются более рисковыми, доля просроченной задолженности более 90 дней (NPL 90+) в ссудном портфеле МФО и КТ остается на низком уровне.

Ранее представители микрофинансового рынка также рассказывали, что изменится в деятельности организаций в текущем году.