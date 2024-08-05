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Сколько составляет среднемесячная заработная плата в Алматы

Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 09:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В управлении экономики Алматы 5 августа 2024 года рассказали о ситуации с инфляцией и доходах населения, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в июне 2024 года годовая инфляция замедлилась до 8,4% с 9% в мае – за счет понижения роста цен на продтовары до 7,7% и непродовольственные товары до 5,6%. В 2024 году прогнозируется дальнейшее замедление годовой инфляции до 7-7,5%.

"За первый квартал текущего года номинальные денежные доходы в среднем на каждого алматинца выросли на 22,9%, до 287 тыс. тенге. В реальном выражении рост составил 11,9%. Среднемесячная заработная плата составила 454 тыс. тенге, в номинальном выражении зарплата выросла на 16,4%, в реальном – на 6%", – отметили в управлении.

Продолжается работа по созданию новых рабочих мест с упором на постоянные. Создано 32,7 тыс. мест, из них 75% постоянные. Таким образом уровень безработицы удалось снизить до 4,7%.

1 августа в Бюро национальной статистики рассказали о ситуации с инфляцией по стране. Там отметили то, что наблюдается значительный рост стоимости услуг сотовой связи и интернета.

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