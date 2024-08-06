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Тенге продолжает снижение в парах с долларом и рублем

валюты, курс, аналитики, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 14:32 Фото: Zakon.kz
В начале текущей недели нацвалюта снова приступила к снижению. Что могло повлиять на формирование курса тенге, в материале Zakon.kz.

По итогам понедельника средневзвешенный курс USD/KZT вырос до 477,6 тенге за доллар, прибавив сразу 3 тенге, сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

доллар, тенге, валюты, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 14:32

Фото: Национальный банк РК

"Подобная динамика, вероятно, в большей степени была связана с общемировым бегством инвесторов от риска, тогда как коррекционный рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара США частично нивелировали этот эффект". АФК

Что касается ситуации на локальном рынке, то здесь повышенный спрос на инвалюту мог быть связан с растущими объемами импорта, а также погашением и обслуживанием внешнего долга, в том числе и государственного, пояснили в ассоциации.

Аналитик Анна Бодрова также отметила, что казахстанский тенге ускоряет снижение не только по отношению к доллару США. Он активно упал в паре и с российским рублем.

тенге, рубль, динамика, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 14:32

Фото: Национальный банк РК

"Можно предположить, что активизация распродаж на рынке нефти накануне негативно отразилась на положении тенге. Кроме того, в начале недели отношение к риску держалось негативным, что также сказалось на траектории нацвалюты РК". Анна Бодрова

Между тем нефтяной рынок пробует восстанавливаться после провала ранее. Баррель Brent стабилизируется около 77,30 доллара. Таким образом отношение к риску постепенно улучшается.

Во вторник, по оценкам аналитика, доллар США останется в коридоре 475-480 тенге, евро – 520-526 тенге, рубль – 5,55–5,70 тенге, китайский юань – 66-68 тенге.

Ранее эксперты прогнозировали, как может измениться курс национальной валюты в августе.

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