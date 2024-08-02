Прогноз: как может измениться курс доллара в начале августа

Может ли подешеветь доллар на новой неделе августа и что будет влиять на изменение курса валюты, в материале Zakon.kz.

К концу рабочей недели доллар немного подешевел. Так, по итогам торгов в пятницу, 2 августа, средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,57 тенге. Однако, в целом, на протяжении недели существенного снижения или укрепления курса не происходило. А как может измениться динамика доллара на следующей неделе, рассказали аналитики.

Фото: KASE

Больших изменений не будет

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко считает, что существенные изменения пары USDKZT на следующей неделе кажутся маловероятными, так как внешние и внутренние факторы складываются достаточно противоречивыми и могут нивелировать друг друга.

"На фоне обострения ближневосточного конфликта может наблюдаться одновременный рост нефтяных котировок и снижение риск-аппетита мировых инвесторов. Индекс доллара остается волатильным на фоне неопределенности относительно "мягкой посадки" американской экономики и действий Федрезерва". Зарина Скрипченко

На локальном рынке спрос на инвалюту со стороны импортеров и компаний –внешних заемщиков может удовлетворяться как за счет поступлений экспортной валютной выручки, так и операций Нацбанка.

Возможности для поддержки курса

Зарина Скрипченко добавила, что при отсутствии значимых негативных факторов в августе поддержку нацвалюте может оказать квартальный налоговый период и увеличение объема нетто-продаж инвалюты Нацбанком.

Так, 26 августа казахстанские компании должны уплатить в бюджет КПН, НДС, НДПИ, рентный налог и прочие. При этом традиционно крупные компании-экспортеры начинают подготовку заранее, активно конвертируя экспортную валютную выручку в тенге.

"Учитывая все вышеперечисленные факторы, заметные колебания курса нацвалюты при отсутствии "черных лебедей" в ближайшее время не ожидаются. При этом вполне вероятны отклонения в диапазоне ±1% от текущего курса". Зарина Скрипченко

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали полагает, что в течение августа маловероятно усиление тенге как по причине сезонности, так и по причинам, которые связаны со стабилизацией в бюджетной политике.

"Более фундаментальный источник курсообразования тенге – структура платежного баланса – пока не предполагает существенных дисбалансов и шоков предложения валюты на рынке, но на конец текущего года по ряду факторов есть вероятность дальнейшего сдвига самого коридора в сторону усиления иностранных валют, то есть, за уровень 480-485 тенге за доллар". Жаннур Ашигали

По оценкам аналитика Анны Бодровой, в ближайшее время расширение предложения долларов и евро станет основным фактором поддержки тенге.

"Активные движения в тенге вроде бы сошли на нет: как только появилась информация об усилении присутствия Нацбанка Казахстана с повышенным предложением иностранной валюты на рынке на август, волатильность понизилась. Со стороны нефтяного рынка особенной опоры пока не складывается, но стоит признать, что Казахстан зарабатывает и при цене барреля Brent вокруг 80 долларов США". Анна Бодрова

В целом ожидается, что на новой неделе августа доллар США может закрепиться в диапазоне 470-478 тенге, евро – 510-520 тенге, рубль – 5,45-5,60 тенге, китайский юань – 64-66 тенге.