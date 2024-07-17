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Законодательство РК

Почему курс тенге продолжил снижение, рассказали аналитики

курс тенге, снижение, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:16 Фото: Zakon.kz
Какие факторы повлияли на формирование курса тенге и почему нацвалюте не удается сохранить сильные позиции, в материале Zakon.kz.

После некоторой надежды на укрепление курса в начале недели тенге вновь ослаб по итогам торгов во вторник. Курс снова вырос почти до 475 тенге за доллар. Впрочем, по сравнению с прошлой неделей, когда доллар превышал отметку в 480 тенге, нацвалюте все же удалось укрепиться.

курсы валют, тенге, доллар, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 12:16

Фото: Национальный банк РК

По оценкам аналитиков Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), нацвалюта во вторник возобновила падение на фоне снижающейся нефти и сохраняющегося повышенного спроса на инвалюту внутри страны.

"Спрос на инвалюту внутри страны может стимулироваться реализацией крупных инфраструктурных проектов в стране, требующих приобретения импортного оборудования, техники и лицензий".АФК

Специалисты отметили, что на сегодняшней утренней сессии пара USDKZT торговалась на уровне 474,75 тенге за доллар.

Аналитик Alpari Анна Бодрова считает, что в паре доллар/тенге складывается новая тенденция, которая заключается в планомерном росте инструмента с редкими остановками на коррекцию, когда активность рынка сокращается.

При этом на рынке нефти наблюдается понижение цен – баррель Brent сократился до 83,65 доллара. Тем не менее отношение к риску сформировалось позитивным.

По данным аналитика, в среду американский доллар, вероятно, продолжит торговаться в пределах 472-478 тенге, евро – 515-530 тенге, рубль – 5,35-5,45 тенге, китайский юань – 65-67 тенге.

Ранее аналитики прогнозировали, что покупка акций "Казатомпром", объявленная Нацбанком, может поспособствовать укреплению курса нацвалюты ниже 470 тенге за доллар.

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