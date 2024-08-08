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Курс доллара снова начал расти на торгах после снижения 7 августа

Рубли, тенге, доллары, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,14 тенге, поднявшись на 1,23 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 66,55 тенге (+0,47).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,7-477,7 тенге, евро – по 520,5-524,5 тенге, российские рубли – по 5,39-5,49 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 8 августа.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,29%, до 78,10 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,19%, до 75,09 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,62 тенге, евро – в 519,23 тенге, рубля – в 5,52 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 августа, можно здесь.

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