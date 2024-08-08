Курс доллара снова начал расти на торгах после снижения 7 августа
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,14 тенге, поднявшись на 1,23 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 66,55 тенге (+0,47).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475,7-477,7 тенге, евро – по 520,5-524,5 тенге, российские рубли – по 5,39-5,49 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 8 августа.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures упала на 0,29%, до 78,10 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,19%, до 75,09 доллара за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 475,62 тенге, евро – в 519,23 тенге, рубля – в 5,52 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 8 августа, можно здесь.