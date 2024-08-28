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Доллар снова начал расти на торгах 28 августа

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 15:44 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 28 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,22 тенге, поднявшись на 0,70 тенге.

Курс китайского юаня снизился на 0,11 пункта, составив 67,48 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480,7-482,9 тенге, евро – по 534,5-539 тенге, российские рубли – по 5,15-5,27 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 28 августа.

Так, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 8 центов до 79,63 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 7 центов до 75,60 доллара за баррель.

Утром 28 августа Нацбанк установил курс доллара в 480,59 тенге, евро – 536,58 тенге, рубля – 5,26 тенге.

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